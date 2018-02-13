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На съезде "медведей" в Екатеринбурге ждут главу генсовета партии Турчака12 февраля в 18:06

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20 февраля.

Свердловские единороссы готовятся к возможному приезду одного из главных деятелей партии – секретаря генсовета ЕР Андрея Турчака. Он, как ожидается, прибудет в Екатеринбург 20 февраля – на заседание Межрегионального координационного совета (МКС) "медведей" по УрФО.

"Это плановое мероприятие. Мы к нему готовимся. И в рамках этой подготовки направили приглашение секретарю генсовета партии Андрею Турчаку", - пояснил "Уралинформбюро" руководитель исполкома свердловского отделения "Единой России" Александр Косинцев.

Программа заседания МКС, по словам собеседника агентства, пока не утверждена. Также не подтвердил свое участие в нем Турчак.

Андрей Турчак стал секретарем генсовета "Единой России" в октябре 2017 года, после того, как Сергей Неверов возглавил фракцию "медведей" в Госдуме РФ. Параллельно с работой в партии Турчак занимает должность зампреда Совета Федерации. До этого на протяжении 8 лет руководил Псковской областью.

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