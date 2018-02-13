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В киевском ресторане повязали Саакашвили12 февраля в 19:46

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Сотрудники МВД.

12 февраля в киевском ресторане неизвестные в камуфляжной форме задержали бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили. Его увезли в неизвестном направлении, передает "Уралинформбюро".

"Михаила Саакашвили задержали в ресторане Сулугуни (переулок Музейный, 10): три буса (микроавтобуса - прим.ред.) Фольцваген, номерные знаки АА", - написал на своей странице в Facebook его соратник Давид Сакварелидзе (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Также в соцсетях появилось видео задержания. На записи мужчины с автоматами повалили Саакашвили на пол и приказали лежать.

По данным газеты "Коммерсантъ", политика повязали сотрудники МВД Украины. Его собираются депортировать в Польшу, откуда он прибыл в сентября 2017 года.

Михаил Саакашвили был лишен украинского гражданства после отставки с поста губернатора Одесской области. В сентябре политик вернулся в Украину, где его оштрафовали за незаконное пересечение границы. Вскоре появилась информация, что Саакашвили может быть экстрадирован в Грузию, в которой против него возбуждено несколько уголовных дел.

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