Но продолжит работать.

Президент РФ Владимир Путин простужен. Об этом 12 февраля сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Простудился, но продолжает работать", - цитирует Пескова "Интерфакс". По словам чиновника, недомогание не сказалось на графике президента, передает "Уралинформбюро".

Накануне Владимир Путин провел встречу с победителями конкурса "Лидеры России". В дебюте мероприятия он сам ненароком намекнул на проблемы со здоровьем. "Прошу прошения, у меня голос немножко подсел", - сказал он.