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Американцам запретили козырять Статуей Свободы на Олимпиаде-2018Сегодня в 11:22

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По политическим соображениям.

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал вратарей женской хоккейной сборной США Николь Хенсли и Алекс Ригсби поменять игровые шлемы. По мнению организации, изображение на них Статуи Свободы противоречит положениям Олимпийской хартии, сообщает USA Today.

Речь, в частности, идет о 51-м правиле, согласно которому "запрещено использовать Олимпийские игры в качестве платформы для протестов, демонстраций или содействия политической, религиозной или расовой пропаганды".

В настоящее время сложившуюся ситуацию чиновники МОК обсуждают с представителями федерации хоккея США. Решение, как ожидается, будет принято до матча американок с россиянками, который состоится 13 февраля, передает "Уралинформбюро".

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