В стенах образовательных учреждений.

От жителей Асбеста в гордуму поступают жалобы на руководителей школ и детских садов, а также руководство местного управления образованием. Как рассказала "Уралинформбюро" депутат Наталья Крылова, горожане полагают, что должностные лица занимаются агитацией и политической деятельностью в образовательных учреждениях.

Собеседница агентства подкрепила свои слова фотоснимком, сделанным, как она утверждает, в ДОУ №29. На нем запечатлена дверь в одно из помещений, на которой размещена наклейка с надписью "Ураласбест за Путина".

По мнению Крыловой, наличие этой наклейки противоречит пункту 12 статьи 27 ФЗ "Об образовании в РФ", который гласит, что "в государственных и муниципальных образовательных организациях создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений) не допускаются".

Председатель избиркома Екатеринбурга Илья Захаров, к которому "Уралинформбюро" обратилось за комментарием, однако, пояснил, что нарушений в данном случае нет.

"Под деятельностью партии подразумевается, например, размещение ее офиса в здании детсада. Агитация в данном случае таковой не является, особенно учитывая, что Путин участвует в выборах в качестве самовыдвиженца. То есть, о какой партии тут идет речь? Да, многие ассоциируют Путина с "Единой Россией", и партия публично выразила ему поддержку, но юридически она не имеет к выдвижению Путина какого-либо отношения. Вот если бы детей привлекали к агитации, то это было бы нарушением", - подчеркнул собеседник агентства.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).