В 2019 году.

Программа сдерживания России в Европе обойдется налогоплательщикам США более чем в 6,3 миллиарда долларов. Именно такая сумма прописана в проекте федерального бюджета Штатов на 2019 финансовый год. Документ опубликован администрацией американского президента Дональда Трампа, передает "Уралинформбюро".

Европейская инициатива сдерживания подразумевает восстановление американского военного присутствия и усиление военного потенциала государств-партнеров - для "противостояния российскому принуждению и агрессии в регионе".

В рамках проекта создан график консультаций и учений с союзниками по НАТО и восточноевропейскими партнерами. Штаты планируют сохранить батальон сухопутных войск в Польше, увеличить запасы на складах Старого Света, модернизировать оснащение войск в регионе. Также намечено повышение способности ВВС расширять масштабы операций при боевых действиях.

Украине для защиты территориального суверенитета планируется направить 250 миллионов долларов.

Стоит отметить, что на сдерживание России в Европе в текущем году будет потрачено 4,6 миллиарда долларов.