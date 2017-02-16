Прошедшей конкурсный отбор.

В ближайшее время главой Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов будет назначена Елена Дарибабина. Она стала победителем соответствующего конкурса, обойдя трех конкурентов, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе губернатора округа.

Дарибабина исполняет обязанности руководителя фонда уже два года. В феврале 2016-го предыдущий гендиректор организации Сергей Макаров был уволен со скандалом. Стало известно, что он начисляет себе миллионные премии за счет поступлений на капремонт. Только за 11 месяцев 2015 года Макаров разбогател на 10 миллионов рублей.

Стоит отметить, что выбрать победителя конкурса для назначения на должность руководителя фонда капремонта с первого раза не удалось. Он объявлялся дважды - в июле и ноябре 2017 года.

Ожидается, что Елена Дарибабина будет официально назначена на должность на одном из ближайших заседаний правительства округа. Руководить фондом она будет ближайшие пять лет.