После жалоб студентов.

13 февраля губернатор Среднего Урала Евгений Куйвашев провел личный прием тагильчан и раздал указания местным властям. В частности, после жалоб студентов на плохой напор холодной воды в микрорайоне Верхняя Черемшанка областному министру ЖКХ Николаю Смирнову и главе "Путинграда" Сергею Носову дано поручение подготовить план обновления коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Последний, в свою очередь, проинформировал губернатора о том, что муниципалитет уже придумал варианты решения проблемы к началу следующего отопительного сезона.

Также губернатор поручил администрации города совместно с профильным министерством подготовить проект организации освещения на улице Тенистой, где расположено множество частных домов, рассказали "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Еще одна проблема, которая поднималась на встрече - загрязнение Черноисточинского водохранилища. Евгений Куйвашев пообещал тагильчанам, что все инфраструктурные вопросы, связанные с водоочисткой, будут решены. Но при этом отметил, что водоем "захламили" сами люди. Поэтому черноисточинцам следует в первую очередь начать с себя и уделить повышенное внимание вопросам обеспечения экологической безопасности.