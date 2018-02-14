Будет популяризировать Екатеринбург.

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Ионин включен в состав постоянной делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе "Справедливой России", членом которой народный избранник является.

Решение о включении свердловчанина в число делегатов принимала фракция эсеров в нижней палате парламента. В пользу Ионина сыграло его образование – в 2005 году тогда еще будущий депутат окончил факультет международных отношений Уральского государственного университета.

"Конкретные задачи по работе в ПАСЕ передо мной пока не формулировались. Могу лишь сказать, что это серьезное доверие и серьезная работа. Если говорить о родной Свердловской области, то я, безусловно, надеюсь в новом статусе принести пользу в продвижении заявки Екатеринбурга на проведение всемирной выставки ЭКСПО-2025", – прокомментировал решение фракции сам политик.

Дмитрий Ионин стал депутатом Госдумы в октябре 2017 года – ему перешел мандат Александра Буркова, который к тому моменту был назначен врио губернатора Омской области.