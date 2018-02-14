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Свердловские законодатели решились отменить побитые пылью нормативные актыСегодня в 12:20

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Принятые еще в советские времена.

Почти три десятка нормативных актов Свердловской области в скором времени утратят силу. Принять соответствующий законопроект сразу в трех чтениях на ближайшем заседании Заксобранию региона рекомендовали члены комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности, сообщает "Уралинформбюро".

Речь идет об актах, принятых Свердловским областным Советом народных депутатов еще в 1971-1993 годах. Как пояснил председатель комитета Владимир Никитин, для выявления документов советских времен была создана специальная рабочая группа. В результате ревизии обнаружили 26 актов, которые не подлежат применению, поскольку с даты их принятия законодательство Российской Федерации и Свердловской области значительно изменилось.

Ближайшее заседание Заксобрания запланировано на 20-21 февраля.

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