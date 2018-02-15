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Глава КНР Си Цзиньпин собирается на Средний Урал14 февраля в 13:55

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Почтить память китайских воинов.

Свердловскую область в 2018 году намерен посетить председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Его визит, по данным, "АиФ-Урал", будет приурочен к 100-летию формирования отряда китайских красногвардейцев, воевавших в годы гражданской войны на территории Среднего Урала.

Планируется, что гость из Поднебесной побывает в Алапаевске и Нижней Синячихе, где находится музей-заповедник древнего зодчества, а также в Верхотурье, где китайские красногвардейцы приняли большой бой. На территории духовной столицы Урала также расположено кладбище, где они упокоены. Китайский лидер почтит их память.

Также сообщается, что в марте этого года Алапаевск должен посетить чрезвычайный посол КНР в России. В администрации муниципального образования эту информацию корреспонденту "Уралинформбюро" не подтвердили.

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