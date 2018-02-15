Чичерина будет отдуваться в Екатеринбурге за Путина14 февраля в 14:35
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15 февраля.
Рок-исполнительница Юлия Чичерина встретится с волонтерами свердловского избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в организации.
Встреча пройдет 15 февраля в Екатеринбурге. Чичерина, которая является не только уроженкой уральской столицы, но и доверенным лицом Путина, "поделится с волонтерами своим опытом в общественной и политической деятельности, расскажет о своей деятельности в роли доверенного лица, а также о своем творчестве".
Ранее инсайдеры прогнозировали на 14 февраля визит в Екатеринбург самого Владимира Путина, однако он не состоялся. Не исключено, что на графике поездок фаворита президентской кампании сказалась его простуда, о которой стало известно накануне. Впрочем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин, несмотря на недомогание, продолжает работать.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).
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Кошмар какой. Какие дурные представителя Путина, это же ужас. Хуже придумать невозможно, Придурки из уральских пельменей, эта ещё... Тьфу, блин. Явно Путину кто-то свинью. подложил, подсунув ему таких доверенных лиц.ответить
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