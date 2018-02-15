15 февраля.

Рок-исполнительница Юлия Чичерина встретится с волонтерами свердловского избирательного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в организации.

Встреча пройдет 15 февраля в Екатеринбурге. Чичерина, которая является не только уроженкой уральской столицы, но и доверенным лицом Путина, "поделится с волонтерами своим опытом в общественной и политической деятельности, расскажет о своей деятельности в роли доверенного лица, а также о своем творчестве".

Ранее инсайдеры прогнозировали на 14 февраля визит в Екатеринбург самого Владимира Путина, однако он не состоялся. Не исключено, что на графике поездок фаворита президентской кампании сказалась его простуда, о которой стало известно накануне. Впрочем, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отмечал, что Путин, несмотря на недомогание, продолжает работать.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).