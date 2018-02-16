Доходы "Справедливой России" на Среднем Урале упали в 13 раз15 февраля в 14:26
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В конце 2017 года.
Свердловские отделения политических партий отчитались о финансовой деятельности в IV квартале 2017 года. Данные обнародовал региональный избирком, передает "Уралинформбюро".
Больше всего денег в конце года получила "Единая Россия" - 19,87 миллиона рублей. Миллионную планку помимо "медведей" преодолели только коммунисты – в отделение КПРФ поступило 2,13 миллиона рублей.
На счета "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость" пришло 172 тысячи рублей, ЛДПР – 231 тысяча, "Партии Роста" - 376 тысяч, "Яблока" - 462 тысячи, "Справедливой России" - 544 тысячи.
Самым значительным падением доходов отметились эсеры. В третьем квартале на их счета поступило 7,39 миллиона рублей, то есть в 13,5 раза больше.
По тратам лидерами ожидаемо стали единороссы, которые израсходовали 20 миллионов рублей. Коммунисты потратили 2,81 миллиона, эсеры – 555 тысяч, "Яблоко"- 440 тысяч, "Партия Роста" - 377 тысяч, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - 172 тысячи, ЛДПР – 142 тысячи рублей.
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