Свердловские муниципалитеты оценят объекты культурного наследия16 февраля в 17:54
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Для сдачи в аренду предпринимателям.
Свердловские муниципалитеты будут самостоятельно устанавливать льготную арендную плату для объектов культурного наследия, относящихся к муниципальной собственности. Соответствующий законопроект 15 февраля 2018 года на заседании комитета по социальной политике представил депутат регионального Законодательного собрания Евгений Зяблицев.
Парламентарий уточнил, что до принятия указанных изменений данные правоотношения регулировались в порядке, определенном законами субъектов РФ. "Принятие поправок позволит привести региональный закон "О государственной охране объектов культурного наследия в Свердловской области" в соответствие с положениями федерального законодательства. Реализация закона не потребует дополнительного расходования средств областного бюджета", - отметил Зяблицев.
Специалисты регионального управления госохраны объектов культурного наследия пояснили, что вся ответственность за сохранность памятников лежит на его собственниках, однако все больше предпринимателей берутся за их восстановление, а общественных деятелей - за популяризацию.
Эксперты подчеркнули, что существует четкий регламент работ по восстановлению объектов культуры: никакой самодеятельности, дабы ускорить их ремонт и ввести в "оборот", быть не может. Подобное чревато финансовыми издержками и длительными судебными тяжбами.
"Есть предложение к управлению – провести разъяснительную работу с предпринимателями, рассказать им о льготном подходе и о тех возможностях, которые дает государство", - выступил с предложением председатель комитета по социальной политике Вячеслав Погудин.
Депутаты единогласно одобрили передачу законопроекта Законодательному собранию. В случает его принятия, он вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.
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