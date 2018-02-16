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Защищать права ямальцев ближайшие пять лет будет Анатолий Сак15 февраля в 16:30

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Омбудсмена оставили на посту.

Депутаты Заксобрания Ямала оставили пост уполномоченного по правам человека округа за Анатолием Саком. На этом посту он пробудет ближайшие пять лет, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что конкурентов в борьбе за кресло омбудсмена у Сака не было. Народным избранникам оставалось лишь поддержать его кандидатуру, что они и сделали на заседании 15 февраля.

"В период проведения глубоких реформ все более актуальным становится проблема соблюдения прав человека. Очень важно, чтобы этим занимался профессионал. Анатолий Сак уже исполняет эти обязанности и прекрасно с ними справляется. Он — хороший юрист, эрудированный, корректный человек, умеющий находить общий язык с любым собеседником. Лично я лучшей кандидатуры пока не вижу", — цитирует депутата Заксобрания ЯНАО Сергея Харючи на ИА "Север пресс".

Анатолий Сак впервые был назначен на должность уполномоченного по правам человека на Ямале в январе 2013 года.

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