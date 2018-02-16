Сургутские депутаты не смогут выбрать нового мэра15 февраля в 17:55
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Если старый пойдет в суд.
Депутаты Сургута лишились права при определенных обстоятельствах единолично принимать решение об избрании нового мэра. Соответствующие поправки в устав города были одобрены муниципальными парламентариями на заседании гордумы 15 февраля 2018 года, передает "Уралинформбюро".
Новация предполагает, что в случае если градоначальник, снятый с должности губернатором или думой, опротестует это решение через суд, народным избранникам придется дожидаться вердикта инстанции и лишь потом назначать нового главу. Между тем, судебные тяжбы с привлечением судов всех уровней - от районного до Верховного - могут длиться несколько лет. Предполагается, что исполнять обязанности градоначальника в это время будет один из вице-мэров.
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