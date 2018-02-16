Спустя полгода.

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин назначил директора департамента транспорта и дорожного хозяйства округа. Им стал Максим Першиков, который ранее руководил дорожной дирекцией региона. Першиков приступил к исполнению новых обязанностей с 14 февраля, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе главы ЯНАО.

Главного по ямальским дорогам не было с августа 2017 года. Тогда пост по собственному желанию покинул Альберт Султанов, проработавший в должности всего полгода. Временно обязанности руководителя ведомства исполняла замдиректора Наталья Сагун.

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