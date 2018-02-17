Путина ни в чем не обвиняю: Собчак выступила в Верховном суде16 февраля в 14:54
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И вспомнила об отце.
Верховный суд РФ рассматривает жалобу кандидата в президенты России Ксении Собчак на регистрацию Владимира Путина на выборах главы государства. 16 февраля 2018 года телеведущая выступила в суде с речью, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-пункте штаба телеведущей.
С трибуны Ксения Собчак заявила, что ее заявление не направлено против Владимира Путина лично и не связано с оценкой его деятельности на посту президента РФ. Телеведущая подчеркнула, что прежде всего заинтересована в защите закона и конституции России.
"Если бы на месте Владимира Путина сегодня находился любой другой политик, будь то Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, Ксения, или, простите, даже Анатолий Собчак, то вне зависимости от моих личных симпатий или антипатий, я все равно обратилась бы в суд, поскольку считаю, что столь длительное нахождение одного человека на посту президента является неправильным", - заявила Собчак.
Она отметила, что два должностных лица страны, Владимир Путин и Дмитрий Медведев, придумали некую "конфигурацию" для преодоления конституционного предела". "Само такое положение дел – очевидный сбой в демократической системе нашей страны, очевидная поломка, которая должна быть устранена", - резюмировала телеведущая.
С жалобой в Верховный суд России Ксения Собчак обратилась 14 февраля. В ответ на это зампредседателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что "…позиция ЦИК по данному вопросу давно определена, она давно закрыта", уточнив, что право на такое обращение у телеведущей есть.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. Ксения Собчак баллотируется от партии "Гражданская инициатива", Владимир Путин – как самовыдвиженец. Всего на главный пост в стране претендуют восемь человек.
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