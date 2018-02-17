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Верховный суд РФ отказал Ксении Собчак16 февраля в 16:22

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В удовлетворении жалобы.

Верховный суд России 16 февраля 2018 года рассмотрел заявление Ксении Собчак о признании незаконной регистрации Владимира Путина на выборах главы государства. Судья вынес решение отказать в удовлетворении требования телеведущей.

"В удовлетворении административного иска Собчак Ксении Анатольевны об отмене постановления ЦИК России от 6 февраля 2018 года "О регистрации кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина" отказать", - цитирует "Интерфакс" судью Николая Романенкова.

Таким образом, Верховный суд не нашел нарушения законодательства в действиях Центризбиркома, зарегистрировавшего Путина в качестве кандидата на выборы президента.

С жалобой в Верховный суд России Ксения Собчак обратилась 14 февраля. Телеведущая заявила, что не имеет личных претензий к Владимиру Путину – она считает неправильным длительное нахождение на посту главы государства кого бы то ни было.

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