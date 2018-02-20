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США потратят на оборонку в 15 раз больше России19 февраля в 16:11

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В 2018 году.

В нынешнем году Россия потратит на оборонные нужды 46 миллиардов долларов. Об этом 19 февраля на брифинге для иностранных военных атташе заявил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, передает "Уралинформбюро".

Депутат сравнил российские расходы с оборонными бюджетами других стран, являющихся "партнерами" России на международной арене. В частности, в 2018 году США запланировали израсходовать на свои вооруженные силы более 700 миллиардов, британские власти — 60 миллиардов долларов. Германия и Франция готовы потратить по 40 миллиардов долларов.

"Недавно Вашингтон опубликовал новые версии оборонительной стратегии и ядерной доктрины. Несомненно, эти документы, имеющие наступательный, если не сказать агрессивный, характер учитываются при направленности военного строительства России", — цитируют Шаманова "Известия".

Генерал отметил, что новая оборонная стратегия США провоцирует гонку вооружений. Он особо подчеркнул, что Россия будет стремиться отстаивать национальные интересы "не числом, а умением", а подобные провокации "не втянут нас в гонку вооружений", кому бы этого не хотелось.

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