Остается беспартийным.

Кандидат в президенты РФ от компартии Павел Грудинин не вступил в ряды "красных" и не собирается этого делать. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе КПРФ.

Ранее в СМИ прошла информация о том, что Грудинин получил партийный билет в своем подмосковном совхозе. Якобы торжественное вручение "красных корочек" произошло во время митинга, посвященного отправке в Донбасс 70-го гуманитарного конвоя, сформированного компартией.

"На самом деле во время отправки 70-гуманитарного конвоя на Донбасс из подмосковного совхоза имени Ленина состоялось награждение группы товарищей, принимавших активное участие в помощи народным республикам, памятными медалями ЦК КПРФ к 100-летию Красной Армии. Среди них был и Павел Николаевич Грудинин", - уточнили в пресс-службе компартии.

"Официально. Грудинин не вступал в партию!!! Он является единым кандидатом от блока партийных и беспартийных. Левых и патриотов. От широкого блока. Он беспартийный. Точка!!!" - написал в Twitter руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко (орфография и пунктуация автора - прим. ред.).

О своем нежелании примыкать к коммунистам Павел Грудинин лично заявлял ранее - на пресс-конференции в Екатеринбурге 1 февраля 2018 года.

"У нас блок коммунистов и беспартийных. Вы поймите, нам нужно единение. У меня абсолютно такие же принципы, как у КПРФ. Я полностью поддерживаю то, что они делают в Госдуме, какие законы вносят. Я думаю, я им больше пригожусь как человек, который пропагандирует эти принципы как беспартийный. У меня такое впечатление. На меня давление, кроме вас (журналистов – прим. ред.), никто не оказывает", - отрезал тогда кандидат на пост главы государства.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).



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