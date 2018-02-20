Сторонники УГМК раздели противников сноса телебашни до трусов19 февраля в 19:18
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В Екатеринбурге новый тренд?
19 февраля екатеринбургские журналисты "выловили" в YouTube новый ролик с неожиданным содержанием. В течение двух с половиной минут срисованные с нескольких депутатов гордумы Екатеринбурга персонажи в стрингах несут чушь про платные политические услуги. В титрах проскакивает надпись о некоей первой акции политического движения Фу-мен за легализацию политической проституции.
Смысл ролика даже подготовленный зритель сможет с трудом понять только на финальных титрах, где перечисляются депутаты и общественники, выступающие с протестом против сноса недостроенной телебашни в Екатеринбурге.
Опрошенные "Уралинформбюро" эксперты предполагают, что данный ролик появился в поддержку руководства УГМК, решившего взрывом уничтожить 220 метровое строение, чтобы расчистить площадку для строительства то ли Ледового дворца, то ли комплекса апартаментов. Как известно, информационное управление "медной империи" в конце 2017 года возглавил Алексей Свалов. Знающие его журналисты отмечают увлечение подобными экзерсисами.
Судя по первой работе публикатора с ником sin city ("город грехов"), в Екатеринбурге возможно появилась новая труба интернет-нечистот, выливающихся на любого не согласного с точкой зрения Андрея Козицына или его окружения. Следует отметить, что ролик на старте получает в основном отрицательные оценки.
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