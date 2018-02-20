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Россия переходит на отечественные антибиотикиСегодня в 08:44

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Запускают массовый выпуск медикаментов.

Через два года в России будут выпускать 20 видов антибиотиков полного цикла исключительно из отечественных компонентов. Об этом "Известиям" рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Производство полного цикла антибиотиков запускается в стране впервые более чем за четверть века. Это, считают в Минздраве, должно стать одним из ключевых элементов нацбезопасности в сфере обеспечения страны лекарственными препаратами.

В этом году из отечественных компонентов начнут производить четыре вида антибиотиков — ванкомицине, телаванцине, оритаванцине, рамопланине. Они применяются при сепсисе, инфекциях костей и суставов, а также нижних отделов дыхательных путей, кожи и мягких тканей, передает "Уралинформбюро".

"Импортозамещение в такой стратегической сфере, как производство лекарственных препаратов, — одно из важнейших направлений в работе правительства. На сегодняшний день 84% лекарственных средств из перечня жизненно необходимых (ЖНВЛП) производятся в нашей стране — это выдающийся результат. По оценкам экспертов, рост продолжится и в этом году. Ожидается, что по итогам 2018 года 90% лекарственных препаратов перечня будут производиться в России", — отметила Скворцова.

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