Из-за нарушений в сфере госзакупок.

В Сысертском районном суде решается вопрос о привлечении к административной ответственности главы округа Виталия Никитенко. Согласно картотеке суда, речь идет о "нарушении порядка осуществления закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", передает "Уралинформбюро".

Слушания по делу стартовали накануне под председательством судьи Светланы Филимоновой. Итог заседания пока неизвестен. Получить оперативный комментарий в суде не удалось.