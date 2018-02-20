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В Госдуме предложили создать "виртуальное" министерствоСегодня в 11:29

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Для рывка России вперед.

Министерство новых технологий и виртуальной реальности может появиться в России. С соответствующей инициативой выступил зампредседателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов.

По словам парламентария, современные технологии виртуальной реальности вышли за рамки компьютерных игр. Их можно успешно использовать в образовании, туризме, торговле, военной подготовке, медицине и спорте. Чернышов подчеркнул, что рынок технологий виртуальной реальности становится одним из самых перспективных, и создание отдельного министерства поможет России совершить качественный рывок в данной сфере, передает "Уралинформбюро".

"Цель ведомства будет состоять в поддержке, разработке и изучении отрасли виртуальной и дополненной реальности в нашей стране с использованием новых технологий для получения дополнительных доходов", - цитирует Чернышова RT.

По мнению депутата, с помощью виртуальной реальности медики получат возможность вести удаленный прием больных, а процесс обучения в школах станет более интересным - школьники будут запоминать информацию с помощью "полного погружения" в нее.

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