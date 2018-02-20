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Члены СовФеда прибыли в Екатеринбург обсуждать последствия ЧМ-2018Сегодня в 13:09

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На кону - судьба стадионов.

В Екатеринбург приехали члены временной комиссии Совета Федерации по вопросам подготовки и проведения ЧМ-2018. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе городской мэрии.

По информации инсайдеров, сенаторы намерены посетить стадион "Екатеринбург Арена" и провести заседание в резиденции губернатора Свердловской области, на котором будет обсуждаться будущее построенных к мундиалю объектов. Ранее в СМИ прошла информация, что представители регионов, принимающих игры турнира, обратились в СовФед с предложением создать единого федерального оператора для управления стадионами после завершения ЧМ-2018.

Екатеринбуржцы сообщают, что кортежи автомобилей с мигалками сегодня уже были замечены вблизи "Екатеринбург Арены".

Что касается проверяющих из Международной федерации футбола (FIFA), комиссия последний раз наведается в уральскую столицу в конце марта. Эксперты в седьмой раз проверят готовность города и, в частности, спортобъектов.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

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