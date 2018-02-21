"Единая Россия" прокачается к выборам в гордуму Екатеринбурга20 февраля в 18:14
- Текст
Партию ждет "смысловая перезагрузка".
После выборов президента РФ "Единую Россию" ожидает перенастройка деятельности. Об этом 20 февраля 2018 года во время визита в Екатеринбург заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает "Уралинформбюро"
По словам партфункционера, грядет не столько "смена вывески", сколько изменение внутреннего содержания ЕР. Обсуждение направлений смысловой перезагрузки будет запущено по различным партийным площадкам с привлечением экспертного сообщества и широких слоев населения.
Фото: ER.RU
"Необходимость в обновлении связана с электоральными задачами, которые стоят перед партией на среднесрочный и долгосрочный периоды с учетом подготовки к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Кроме того, важно сделать так, чтобы к единому дню голосования в сентябре этого года мы подошли на пике формы как в электоральном, так и в содержательном, организационном плане", - заявил секретарь генсовета ЕР.
Единый день голосования в 2018 году выпал на 9 сентября. Наиболее значимые кампании пройдут в трех свердловских городах: в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре будут избираться думы и мэры.
Ранее по теме:
На съезде "медведей" в Екатеринбурге ждут главу генсовета партии Турчака
После голосования за президента Средний Урал ждет чертова дюжина выборов
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
20 февраля в 20:16
В столице Урала поймали переделавшего дорожный знак любителя Розенбаума
Ему грозит 5-тысячный штраф.20 февраля в 19:52
Свердловчанину грозит пожизненное за двойное убийство
И незаконный оборот оружия.20 февраля в 19:24
Южноуральских школьников отправили на вынужденные каникулы
В 4 муниципальных образованиях.20 февраля в 19:15
Наличие допинга в организме Крушельницкого подтвердилось: спортсмен принес извинения
Лишат ли Россию медали?20 февраля в 18:53
Роспотребнадзор оштрафовал 7 жадных екатеринбургских гостиниц
Взвинтивших цены на дни ЧМ-2018.20 февраля в 18:48
Пермяк шел 10 часов на лыжах через лес ради спасения друга
Не было мобильной связи.20 февраля в 18:25
На Среднем Урале стало на 14% меньше ДТП
В 2017 году.20 февраля в 18:16
Сосулька пригвоздила 6-летнего казаха к земле
Ребенок умер на месте.20 февраля в 18:14
"Единая Россия" прокачается к выборам в гордуму Екатеринбурга
Партию ждет "смысловая перезагрузка".20 февраля в 17:52
Претенденты на пост директора Шарташского лесопарка поделились идеями его развития
С конкурсной комиссией.20 февраля в 17:38
Умникова пригласила депутата Альшевских на приватный разговор
В 10-летней "Волге".20 февраля в 17:30
Экс-командир войсковой части ЦВО схлопотал срок за растрату 193 миллионов
Принимал невыполненные работы.20 февраля в 17:19
Ревизоры проверили уровень безопасности в доме на Пионеров
После взрыва газовых баллонов.20 февраля в 17:19
Уральцы полетят в Париж и Рим
Прямыми рейсами.20 февраля в 17:04
1 апреля - кто ему поверит: Минтруд собрался повысить пенсии
На 2,9%.
Главные новости
- 20 февраля в 19:15Наличие допинга в организме Крушельницкого подтвердилось: спортсмен принес извинения
- 20 февраля в 17:38Умникова пригласила депутата Альшевских на приватный разговор
- 20 февраля в 16:50Екатеринбургские депутаты раскритиковали "налог на дождь"
- 20 февраля в 15:22В Кольцово проходят антитеррористические учения
- 20 февраля в 13:09Члены СовФеда прибыли в Екатеринбург обсуждать последствия ЧМ-2018
Аналитика
Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"
Вопросами про стыд и патриотизм.
Сатка проголосует втемную
Блэкаут-сценарий выборов 18 марта.
Банк "СОЮЗ" - курс на банкротство
Заемщиков с наследниками.