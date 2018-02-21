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"Единая Россия" прокачается к выборам в гордуму Екатеринбурга20 февраля в 18:14

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Партию ждет "смысловая перезагрузка".

После выборов президента РФ "Единую Россию" ожидает перенастройка деятельности. Об этом 20 февраля 2018 года во время визита в Екатеринбург заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает "Уралинформбюро"

По словам партфункционера, грядет не столько "смена вывески", сколько изменение внутреннего содержания ЕР. Обсуждение направлений смысловой перезагрузки будет запущено по различным партийным площадкам с привлечением экспертного сообщества и широких слоев населения.


Фото: ER.RU

"Необходимость в обновлении связана с электоральными задачами, которые стоят перед партией на среднесрочный и долгосрочный периоды с учетом подготовки к выборам в Госдуму, которые пройдут в 2021 году. Кроме того, важно сделать так, чтобы к единому дню голосования в сентябре этого года мы подошли на пике формы как в электоральном, так и в содержательном, организационном плане", - заявил секретарь генсовета ЕР.

Единый день голосования в 2018 году выпал на 9 сентября. Наиболее значимые кампании пройдут в трех свердловских городах: в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Качканаре будут избираться думы и мэры.

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