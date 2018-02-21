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Собчак раскрыла спонсоров своей избирательной кампанииСегодня в 09:31

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Бизнесменов и издателей.

Деньги на проведение избирательной кампании Ксения Собчак получила от нескольких спонсоров. Имена некоторых из них кандидат в президенты России от партии "Гражданская опора" назвала на пресс-конференции 20 февраля.

В числе спонсоров телеведущей – бывший президент концерна "Росэнергомаш" Владимир Палахита и гендиректор ООО "Онего Шипинг" Александр Росляков, получивший широкую известность после участия в реалити-шоу телеканала "Пятница". "Ради него я летала на Бали, и ради него мне пришлось вынести ушат неприятного вещества", - цитирует телеведущую RT.

Также в числе спонсоров кандидата в президенты оказались предприниматели Сергей Адоньев и Анатолий Цыбулевский, владелец сети клубов SportLife Вадим Расковалов и его супруга, дизайнер Яна Расковалова, а также бывший замдиректора Федеральной службы налоговой полиции Анатолий Цыбулевский и владелец холдинга российской версии журнала Forbes Александр Федотов.

Ксения Собчак уточнила, что назвала имена только тех людей, которые согласились на публичную поддержку ее кампании. Конкретные суммы вложений предпринимателей она озвучивать не стала, передает "Уралинформбюро".

Выборы главы государства пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвижение).

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