×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мэр Алапаевска передумал покупать дорогое авто после публичной критикиСегодня в 11:43

  • Текст

"Спасибо, что прислушались".

Власти Алапаевска отказались от покупки дорогостоящего автомобиля после публичного порицания со стороны депутата Госдумы Андрея Альшевских. Об этом сообщил сам народный избранник, передает "Уралинформбюро".

"Товарищ градоначальник Сергей Беспалов, спасибо, что прислушались к доводам общественности. Это мудрое и единственно правильное решение", - написал Альшевских на своей странице в Facebook.

Ранее депутат заявил, что никто из алапаевцев, с которыми он общался, не одобрил покупку мэрией Toyota Camry за почти 1,8 миллиона рублей: "Вспоминают сразу про дефицит бюджета и много-много проблем, на которые предпочтительнее тратиться местным властям. А для служебных нужд можно взять машину проще".

Активно бороться с покупкой чиновниками дорогих автомобилей Альшевских начал в 2018 году. Последним под его критику попало руководство екатеринбургского ТЮЗа, решившее "в связи с возникшей потребностью в определенных услугах в следствие непреодолимой силы" приобрести Kia Optima Prestige за 1,4 миллиона рублей.

Директор учреждения Евгения Умникова в ответ пригласила парламентария прокатиться в имеющейся у ТЮЗа сейчас "Волге" 2008 года выпуска.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×