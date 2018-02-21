"Спасибо, что прислушались".

Власти Алапаевска отказались от покупки дорогостоящего автомобиля после публичного порицания со стороны депутата Госдумы Андрея Альшевских. Об этом сообщил сам народный избранник, передает "Уралинформбюро".

"Товарищ градоначальник Сергей Беспалов, спасибо, что прислушались к доводам общественности. Это мудрое и единственно правильное решение", - написал Альшевских на своей странице в Facebook.

Ранее депутат заявил, что никто из алапаевцев, с которыми он общался, не одобрил покупку мэрией Toyota Camry за почти 1,8 миллиона рублей: "Вспоминают сразу про дефицит бюджета и много-много проблем, на которые предпочтительнее тратиться местным властям. А для служебных нужд можно взять машину проще".

Активно бороться с покупкой чиновниками дорогих автомобилей Альшевских начал в 2018 году. Последним под его критику попало руководство екатеринбургского ТЮЗа, решившее "в связи с возникшей потребностью в определенных услугах в следствие непреодолимой силы" приобрести Kia Optima Prestige за 1,4 миллиона рублей.

Директор учреждения Евгения Умникова в ответ пригласила парламентария прокатиться в имеющейся у ТЮЗа сейчас "Волге" 2008 года выпуска.