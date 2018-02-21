Гостиницы получат налоговые льготы.

Депутаты Заксобрания Свердловской области 21 февраля 2018 года одобрили в первом чтении законопроект о налоге на имущество организаций, предусматривающий пониженную ставку по налогу на гостиничные комплексы, передает "Уралинформбюро".

Как пояснила замминистра экономики Татьяна Гладкова, льгота в размере 0,5% от стоимости гостиниц будет действовать на протяжении 5 лет для объектов, введенных в эксплуатацию с 2016 года. Распространяться же она будет на те гостиницы, в строительство и реконструкцию которых вложено свыше миллиарда рублей.

Фактически, отметила чиновница, льготой воспользуются владельцы двух конкретных объектов - второй очереди Hyatt и башни "Исеть", где будет открыта гостиница.

Гладкова подчеркнула, что реализация данной меры приведет к недополучению региональным бюджетом доходов в объеме порядка 170 миллионов рублей за 5-летний период действия льготы. В качестве "бонуса" область сможет привлечь 2,5 миллиарда рублей инвестиций, организовать свыше 120 рабочих мест и получить более 60 миллионов рублей дополнительных налоговых поступлений.

"В целом это поможет укрепить имидж региона как инвестиционно привлекательного, повысить уровень сервисных услуг, необходимых, в том числе для развития делового туризма", - подчеркнула замминистра.

Тему необходимости введения льготы поднял депутат ЗакСо Евгений Зяблицев. Народный избранник попросил пояснить, из каких критериев исходили экономисты ведомства, устанавливая ставку именно в 0,5%. По словам Гладковой, за основу был взят опыт других регионов по предоставлению аналогичных мер налогового стимулирования. "В целях того, чтобы наша область была конкурентоспособной в данной сфере, и, учитывая тенденции законодательства других регионов, установлена ставка в 0,5%", - отметила чиновница.

Вопросы у депутатов вызвала и объективность отбора гостиничных комплексов для налоговой поддержки. "Данные объекты принадлежат понятным структурам, которые в большой поддержке со стороны государства не нуждаются. Неужели есть опасения, что без поддержки они не откроются? И почему только самых крупных поддерживаем?", - выразили недоумение народные избранники.

Татьяна Гладкова заверила депутатов, что данной мерой могут воспользоваться все хозяйствующие субъекты в данной сфере. И это будет являться для них стимулом. "Для реализуемых проектов это тоже дополнительный эффект. На начальной стадии это важно, поскольку они вкладывают серьезные средства, в том числе на подготовку объектов", - подытожила замминистра.

Содокладчик по вопросу, председатель бюджетного комитета ЗакСо Владимир Терешков напомнил коллегам, что аналогичный законопроект работал в Свердловской области до 1 января 2016 года, и это "позволило достаточно серьезно улучшить положение в сфере гостиничного бизнеса". Депутат призвал поддержать законопроект в первом чтении, а вопросы по сути решить ко второму чтению. За поправки проголосовал 41 народный избранник из 43 присутствующих.



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Свердловские гостиницы получат налоговые льготы