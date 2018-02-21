×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Росгвардии разрешили взять под охрану КуйвашеваСегодня в 16:47

  • Текст

Если сам попросит.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон "О войсках национальной гвардии РФ". Они наделяют Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности глав регионов, передает "Уралинформбюро".

Документ внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент Владимир Путин. Согласно его тексту, распоряжение о назначении охраны конкретному губернатору будет отдавать сам глава государства. Для этого главе субъекта нужно обратиться к президенту с обоснованной просьбой.

Отдельно отмечается, что охрана будет осуществляться на договорной основе.

Для окончательного принятия законопроекта его теперь должны одобрить члены Совета Федерации и подписать президент.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Свердловская молодежь устроила губернатору "взрыв мозга"

Вопросами про стыд и патриотизм.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×