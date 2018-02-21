Если сам попросит.

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении поправки в закон "О войсках национальной гвардии РФ". Они наделяют Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности глав регионов, передает "Уралинформбюро".

Документ внес на рассмотрение нижней палаты парламента президент Владимир Путин. Согласно его тексту, распоряжение о назначении охраны конкретному губернатору будет отдавать сам глава государства. Для этого главе субъекта нужно обратиться к президенту с обоснованной просьбой.

Отдельно отмечается, что охрана будет осуществляться на договорной основе.

Для окончательного принятия законопроекта его теперь должны одобрить члены Совета Федерации и подписать президент.