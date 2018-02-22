Перед Федеральным собранием.

Определилась дата, когда президент Владимир Путин огласит свое послание Федеральному собранию. Перед депутатами Госдумы и членами Совета Федерации он выступит 1 марта. Пока же глава государства продолжает работу над текстом документа, передает "Уралинформбюро".

Информацию о дате выступления подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Раскрывать вопросы, которые будут подняты Путиным, он не стал.

Послание президента России Федеральному собранию - программный политико-правовой документ, выражающий видение президента стратегических направлений развития страны на ближайшую перспективу. Включает в себя как положения политического, экономического, идеологического характера, так и конкретные предложения, касающиеся законотворческой работы парламента. С сугубо правовой точки зрения президентское послание не является нормативным правовым актом и не обладает юридической силой.

Предыдущее оглашение послания состоялось 1 декабря 2016 года. В нем речь шла о необходимости строить будущее России, исходя из своих национальных интересов, решать внутренние проблемы и улучшать качество жизни своих граждан. Упоминалось состояние российской экономики и влияние западных санкций, будущее налоговой системы и забота о науке, необходимость развития IT-сектора и создания благоприятной среды для бизнеса, проблемы экологии и борьба с коррупцией, а также работа российских военных, борющихся с международным терроризмом.

Стоит отметить, что спустя 18 дней после выступления Путина перед парламентариями в России состоятся выборы президента на 2018-2024 годы, в которых действующий глава государства принимает участие в качестве самовыдвиженца. Помимо него на главный пост в стране претендуют 7 человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ) и Владимир Жириновский (ЛДПР).

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