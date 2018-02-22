Суд отказался рассматривать иск Навального к Роскомнадзору21 февраля в 19:13
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По блокировке сайта оппозиционера.
Таганский суд Москвы не станет рассматривать иск Алексея Навального к Роскомнадзору, который ограничил доступ к блогу оппозиционера с материалами о связях бизнесмена Олега Дерипаски и вице-премьера Сергея Приходько. Об этом сообщили в пресс-службе суда, передает "Уралинформбюро".
"Определением суда отказано в принятии административного иска, поскольку требования административного истца основаны на несогласии с вынесенным судебным актом Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края, которым возложена обязанность по ограничению доступа к страницам сайта, в связи с чем требования не подлежат разрешению судом в порядке административного судопроизводства", - цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря суда Юлию Сухинину.
В иске Алексей Навальный требовал признать действия Роскомнадзора по блокировке его сайта незаконными. По мнению политика, ведомство вышло за пределы своих полномочий.
8 февраля 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, согласно которому вице-премьер Сергей Приходько в 2016 году отдыхал на яхте Дерипаски. Основой для материала послужили публикации в Instagram Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), находившейся вместе с политиками на яхте, а также выдержки из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера".
После выхода расследования Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Анастасии Вашукевич, обвинив ее в разглашении личной жизни. По решению суда в рамках обеспечительных мер Роскомнадзор ограничил доступ к страницам на сайте оппозиционера.
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