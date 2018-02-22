Выкуплены все vip-ложи "Екатеринбург Арены" за 198 тысяч долларов21 февраля в 19:49
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На матчи группового этапа ЧМ-2018.
В уральской столице выкуплены все vip-ложи стадиона "Екатеринбург Арена" на матчи группового этапа ЧМ-2018 по футболу.
"Все VIP-ложи выкупили… Мы сегодня видим, что они выкуплены, кем - мы пока не знаем", - цитирует ТАСС заместителя губернатора Свердловской области Сергея Швиндта.
Отмечается, что цена вопроса – 198 тысяч долларов. Швиндт также добавил, что билетной программой занимается Международная федерация футбола (FIFA), которая и определяет стоимость, передает "Уралинформбюро".
Стоит отметить, что в последний раз комиссия FIFA наведается в уральскую столицу в конце марта. Эксперты в седьмой раз проверят готовность города и, в частности, спортобъектов.
Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге состоятся четыре матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.
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