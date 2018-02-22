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Челябинский штаб Грудинина ответит за девочку в пионерском галстукеСегодня в 12:25

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В видеоролике.

Штаб Владимира Жириновского в Челябинске обратился с жалобой в региональную избирательную комиссию. Либерал-демократы увидели незаконную агитацию за Павла Грудинина в видеоролике со школьницей, размещенном в соцсети "ВКонтакте".

"Был ролик, где девочка в пионерском галстуке читает стихи о Грудинине – про светлое будущее и прочее. Мы посчитали, что ролик не соответствует нормам законодательства. Избирательная комиссия с нами согласилась и рекомендовала убрать ролик из соцсети", - сообщила "Уралинформбюро" пресс-секретарь челябинского реготделения ЛДПР Екатерина Томилова, уточнив, что облизбирком перенаправил жалобу в правоохранительные органы.

Смутивший ЛДПР видеоролик появился на странице челябинского штаба Павла Грудинина в начале февраля. На нем школьница в красном галстуке читает стихотворение, в котором звучат строки про совхоз и "человека огромной русской воли". "Грудинин есть гроза капитализма, дрожи, буржуйское ворье!", - произносит девочка.

Известно, что видео было снято на заседании обкома КПРФ. Школьницу наградили за победу на конкурсе чтецов, вручили подарок и торжественно приняли в пионеры.

Жириновский и Грудинин участвуют в выборах президента РФ. Помимо них на главный пост в стране претендуют Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Владимир Путин (самовыдвижение).

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