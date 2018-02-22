В прошлом.

Жители Осинского муниципального района (Пермский край) на днях узнали главу своей администрации Якова Лузянина с новой стороны. Как оказалось, чиновник не лишен музыкальных дарований и в числе прочего тяготеет к "блатняку".

Недавно по Сети разошлась песня в исполнении Яши Лузянина, который поет о том, что "по фене ботать начал рано", после чего стал "первым фраерком", а затем и вовсе "авторитетом местным". Под псевдонимом скрывается именно градоначальник. В беседе с Daily storm он пояснил, что песня была написала еще в 1990-е годы, без всякого злого умысла.

"Это история про парня, который не имел никакого отношения к криминальному миру, но попал в его сети и сломал себе жизнь. Персонаж - выдуманный. Да и я, когда сочинял эту вещь, не имел обо всем этом никакого представления", - рассказал Лузянин.

По словам чиновника, он не думал, что песня из прошлого когда-нибудь появится на просторах Интернета, а всплеск интереса к блатной композиции объясняет политическим заказом. При этом Лузянин признался, что у него есть много других песен - о любви и о родных краях, передает "Уралинформбюро".