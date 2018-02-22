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По версии "Уралинформбюро".
1. Мировой рекорд
Российская фигуристка Алина Загитова установила мировой рекорд в короткой программе на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. 15-летняя спортсменка показала результат в 82,92 балла. Предыдущий рекорд за несколько минут до его падения установила другая фигуристка из России – Евгения Медведева (81,61 балла).
Загитова – чемпионка Европы 2018 года, победительница финала мирового Гран-при в 2017 году. Во взрослом катании россиянка проводит дебютный сезон.
2. Бомбануло!
Вулкан Синабунг, находящийся на индонезийском острове Суматра, выбросил 7-километровый столб пепла. При этом высота самого вулкана - 2,4 километра над уровнем моря.
Извержение, вызвавшее землетрясение, произошло 19 февраля. Близлежащие деревни накрыло пеленой из мелких камней и пепла: видимость снизилась до пяти метров. О пострадавших не сообщается.
3. Спасительный подорожник
Жители Екатеринбурга создали "отряд заботливых дронов", чтобы исцелить недостроенную телебашню. Для этого они закрепили на ее стене лист "подорожника" – символ преодоления любых препятствий . "Они калечат, а мы – лечим. Мы хотим сказать: "Башня, не болей!", – говорится в заявлении активистов. По их мнению, строение само "отчаянно пытается выстоять против тех, чья жадность и бесхозяйственность превзошли высоту телебашни".
4. По краю жерла вулкана
Екатеринбуржец Валерий Бурков прокатился на велосипеде вокруг жерла вулкана Бромо на острове Ява. Экстремальные "покатушки" мужчина устроил во время велопробега по странам Юго-Восточной Азии. По словам Буркова, дорога была неровной и скользкой, ситуацию ухудшал дождь.
За три месяца Бурков вместе с подругой проехали на велосипедах по Таиланду, Малайзии и Индонезии. Сейчас путешественники уже вернулись домой.
5. Птичку жалко
Азиатский рекламный ролик об "идеальном мире", в котором мужчины в лаборатории создают спортивные бюстгальтеры для женщин. К экспериментам привлекают пушистых и пернатых помощников. Создатели отмечают, что ни одно животное на съемках не пострадало.
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