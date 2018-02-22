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Несостоявшиеся губернаторы Среднего Урала не могут поделить четверть миллионаСегодня в 15:50

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За судебные издержки.

Экс-претендент на посты главы Среднего Урала от КПРФ Алексей Парфенов намерен взыскать через суд 250 тысяч рублей с другого бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области, депутата Госдумы РФ Дмитрия Ионина. Об этом последний написал на своей странице в Facebook, передает "Уралинформбюро".

Алексей Парфенов обратился в суд с требованием компенсировать юридические расходы по иску, поданному парламентарием в сентябре 2017 года. "Я просил снять заезжего московского банкира от КПРФ за нарушения при использовании авторских прав в агитации. В своем предвыборном ролике Парфенов декламировал стихи, приписав их авторство Пушкину. Реальный же их автор - современный поэт Василий Веров. Это серьезное нарушение избирательного закона", - написал Ионин.

Тогда Свердловский облсуд оставил иск депутата без удовлетворения и не стал отменять регистрацию Парфенова. Представители последнего смогли доказать в суде, что кандидат в губернаторы от "красных" заключил договор об использовании отрывка из стихотворения с его правообладателями.

Дмитрий Ионин предположил, что Парфенов, недавно уволенный с должности директора "Плюс банка", "испытывает финансовые трудности". Именно этим, по его словам, и объясняются денежные претензии банкира.

Рассмотрение иска намечено на конец марта 2018 года.

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