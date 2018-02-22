×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Навальный заступился за уволенного рабочего Ирбитского молокозаводаСегодня в 16:35

  • Текст

Призывающего к бойкоту выборов.

Алексей Навальный заступился за уволенного сотрудника Ирбитского молочного завода Илью Попова и раскритиковал его бывшего директора Сергея Суетина. Об инциденте в Ирбите оппозиционер рассказал в одном из выпусков YouTube-проекта "Навальный.Live".

По словам блогера, поводом для увольнения молодого человека послужило то, что тот расклеивал листовки с призывом бойкотировать выборы президента РФ, передает "Уралинформбюро".

"Какая скотина этот Сергей Суетин! Зачем ты считаешь необходимым вызвать этого парня к себе и сказать: "Пиши заявление об уходе, потому что мы должны тебя с молокозавода выгнать!" Он расклеивал листовки в свободное от работы время", - возмутился Навальный. Также он напомнил зрителям, что в прошлом году принадлежавший государству завод объявлял закупку Lexus по цене свыше 6 миллионов рублей.

Житель поселка Зайково (Ирбитский район) Илья Попов с другом расклеивал листовки с призывом бойкотировать выборы на здании местного Дома культуры. Правоохранители вычислили молодого человека по камерам видеонаблюдения и на следующий день пришли к нему на работу. По словам Навального, вслед за этим состоялась беседа директора Сергея Суетина с мужчиной, в ходе которой руководитель заставил работника уволиться.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×