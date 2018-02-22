Призывающего к бойкоту выборов.

Алексей Навальный заступился за уволенного сотрудника Ирбитского молочного завода Илью Попова и раскритиковал его бывшего директора Сергея Суетина. Об инциденте в Ирбите оппозиционер рассказал в одном из выпусков YouTube-проекта "Навальный.Live".

По словам блогера, поводом для увольнения молодого человека послужило то, что тот расклеивал листовки с призывом бойкотировать выборы президента РФ, передает "Уралинформбюро".

"Какая скотина этот Сергей Суетин! Зачем ты считаешь необходимым вызвать этого парня к себе и сказать: "Пиши заявление об уходе, потому что мы должны тебя с молокозавода выгнать!" Он расклеивал листовки в свободное от работы время", - возмутился Навальный. Также он напомнил зрителям, что в прошлом году принадлежавший государству завод объявлял закупку Lexus по цене свыше 6 миллионов рублей.

Житель поселка Зайково (Ирбитский район) Илья Попов с другом расклеивал листовки с призывом бойкотировать выборы на здании местного Дома культуры. Правоохранители вычислили молодого человека по камерам видеонаблюдения и на следующий день пришли к нему на работу. По словам Навального, вслед за этим состоялась беседа директора Сергея Суетина с мужчиной, в ходе которой руководитель заставил работника уволиться.