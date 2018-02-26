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Школы обяжут кормить детей по ГОСТуСегодня в 09:29

И не экономить.

Продукты питания для детей и подростков должны соответствовать ГОСТу. Таков основной посыл законопроекта, который сейчас разрабатывают российские власти. В нем речь идет об организации питания в школах, детсадах, лагерях, молочных кухнях, детских стационарах, пишут "Известия".

По мнению экспертов, местные власти стремятся сэкономить при закупках, но не следят за качеством продуктов. С принятием закона все продукты должны будут соответствовать ГОСТу. В его отсутствие – техническим требованиям, которые утвердили отраслевые институты. Так, например, в гостовском масле должен быть только "молочный жир коровьего молока". В детском мясном пюре не может быть растительных белков. Настоящая докторская колбаса состоит из свинины и говядины, в ней не может быть, к примеру, курицы.

Специалисты считают, что решить проблему поможет централизованная закупка продуктов. Причем не у дистрибьюторов, а напрямую у производителей.

Согласно данным Роспотребнадзора России за 2016 год, 5% продуктов питания в стране были фальсифицированы. 22% от общего количества подделок молочных продуктов обнаружили в образовательных и медицинских организациях, передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
хочу есть нормальную колбасу, которая была в СССР Сегодня в 12:21

А где взять настоящую колбасу по ГОСТу?

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