И не экономить.

Продукты питания для детей и подростков должны соответствовать ГОСТу. Таков основной посыл законопроекта, который сейчас разрабатывают российские власти. В нем речь идет об организации питания в школах, детсадах, лагерях, молочных кухнях, детских стационарах, пишут "Известия".

По мнению экспертов, местные власти стремятся сэкономить при закупках, но не следят за качеством продуктов. С принятием закона все продукты должны будут соответствовать ГОСТу. В его отсутствие – техническим требованиям, которые утвердили отраслевые институты. Так, например, в гостовском масле должен быть только "молочный жир коровьего молока". В детском мясном пюре не может быть растительных белков. Настоящая докторская колбаса состоит из свинины и говядины, в ней не может быть, к примеру, курицы.

Специалисты считают, что решить проблему поможет централизованная закупка продуктов. Причем не у дистрибьюторов, а напрямую у производителей.

Согласно данным Роспотребнадзора России за 2016 год, 5% продуктов питания в стране были фальсифицированы. 22% от общего количества подделок молочных продуктов обнаружили в образовательных и медицинских организациях, передает "Уралинформбюро".