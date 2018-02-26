Большинству россиян знакомы только четверо кандидатов в президентыСегодня в 14:05
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Из восьми.
Только четверо кандидатов в президенты РФ из восьми на слуху у россиян. Больше половины жителей страны называют имена Владимира Путина, Ксении Собчак, Владимира Жириновского и Павла Грудинина, показал опрос ВЦИОМ.
О том, что в выборах также участвует Григорий Явлинский, знает 37% опрошенных, Борис Титов – 17%, Сергей Бабурин – 8% и Максим Сурайкин – 6%, передает "Уралинформбюро".
Сообщается также, что предстоящие выборы президента РФ не вызвали бурной дискуссии в обществе. 53% россиян заявили, что вообще не обсуждали эту тему со своими родными и друзьями. 21% говорили о том, за кого голосовать, и 10% опрошенных беседовали о личностях и достижениях кандидатов.
Зрителей предвыборной агитации кандидатов на пост главы государства также немного. Больше всего их набралось у Владимира Жириновского - его выступления видели 45% россиян. С агитационной кампанией Владимира Путина знакомы 42% опрошенных, Ксении Собчак – 41% и Павла Грудинина – 35%. При этом наибольшее количество положительных оценок набрали материалы Путина (33%), тогда как отрицательные эмоции у наибольшего числа опрошенных (36%) вызвала кампания Ксении Собчак.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился 18-19 февраля 2018 года. В нем приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%. Смещение в данные опросов могли вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
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