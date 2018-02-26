В ближайшие 10 лет.

Президент России Владимир Путин подписал новую госпрограмму вооружения, реализовать которую планируется до 2028 года. Об этом сообщил курирующий военно-промышленный комплекс вице-премьер Дмитрий Рогозин.

"Да, документ подписан президентом. Изначально ГПВ должна была быть принята в 2016 году, однако из-за событий 2014 года, связанных с падением цен на нефть и валютными скачками, финансово-экономический блок правительства не смог выдать точный макроэкономический прогноз", - цитирует Рогозина "Коммерсант".

Новая госпрограмма вооружения предполагает выделение 19 триллионов рублей на поставки вооружений и один триллион – на синхронизацию. Ранее сообщалось, что основным приоритетом ГПВ станет развитие систем ядерного сдерживания. Особое внимание также будет уделено высокоточному оружию, в частности, авиационным, космическим и наземным системам высокоточного оружия, передает "Уралинформбюро".

"Робототехника, интеллектуальные системы, ударные и разведывательные БПЛА, защита самолетов от огневого поражения - все это есть в новой ГПВ. Высокоточные боеприпасы", - уточнил Рогозин.

ГВП является документом среднесрочного планирования технического переоснащения армии и флота, при создании которого учитываются анализ и оценки возможных угроз национальной безопасности России. Создание ГВП координирует Минобороны РФ, привлекая к разработке другие министерства и силовые ведомства.