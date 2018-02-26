×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Роскомнадзор разблокировал страницы сайта Алексея НавальногоСегодня в 18:33

  • Текст

Когда исчез скандальный ролик.

Рокомнадзор удалил из Единого реестра запрещенной информации страницы сайта Алексея Навального, где был размещен ролик с участием вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски.

Несколько дней назад оппозиционер удалил запрещенный материал и попросил Роскомнадзор разблокировать сайт. "В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы 26 февраля из Единого реестра исключены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

8 февраля 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, что вице-премьер Сергей Приходько в 2016 году отдыхал на яхте Олега Дерипаски. Основой для материала послужили публикации в Instagram Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), находившейся вместе с политиками на яхте, а также выдержки из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера".

После выхода расследования Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Анастасии Вашукевич, обвинив ее в разглашении личной жизни. По решению суда в рамках обеспечительных мер Роскомнадзор ограничил доступ к страницам на сайте оппозиционера, передает "Уралинформбюро".

В свою очередь, Навальный обратился с иском к Роскомнадзору в Таганский суд Москвы, однако рассматривать его там отказались. В инстанции объяснили это тем, что требования истца основаны на несогласии с вынесенным судебным актом Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

Ранее по теме:
Суд отказался рассматривать иск Навального к Роскомнадзору

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

Омбудсмен Мерзлякова не удовлетворила депутатов свердловского ЗакСо

"Из ума выжила".

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Первоуральск готов к прыжку из "группы смерти"

Цена "апгрейда" — 80 миллиардов рублей.

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

Мертвецов Зеленой Рощи занесут на стелу

При реконструкции общественных пространств Екатеринбурга.

Интервью

Инфографика

Январь на Среднем Урале стал самым малоснежным за 5 лет

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×