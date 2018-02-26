Когда исчез скандальный ролик.

Рокомнадзор удалил из Единого реестра запрещенной информации страницы сайта Алексея Навального, где был размещен ролик с участием вице-премьера Сергея Приходько и бизнесмена Олега Дерипаски.

Несколько дней назад оппозиционер удалил запрещенный материал и попросил Роскомнадзор разблокировать сайт. "В связи с исполнением администрацией интернет-ресурса требований суда данные страницы 26 февраля из Единого реестра исключены", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора.

8 февраля 2018 года Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о том, что вице-премьер Сергей Приходько в 2016 году отдыхал на яхте Олега Дерипаски. Основой для материала послужили публикации в Instagram Анастасии Вашукевич (Насти Рыбки), находившейся вместе с политиками на яхте, а также выдержки из ее книги "Дневник по соблазнению миллиардера".

После выхода расследования Дерипаска обратился в Усть-Лабинской районный суд с иском к Анастасии Вашукевич, обвинив ее в разглашении личной жизни. По решению суда в рамках обеспечительных мер Роскомнадзор ограничил доступ к страницам на сайте оппозиционера, передает "Уралинформбюро".

В свою очередь, Навальный обратился с иском к Роскомнадзору в Таганский суд Москвы, однако рассматривать его там отказались. В инстанции объяснили это тем, что требования истца основаны на несогласии с вынесенным судебным актом Усть-Лабинского районного суда Краснодарского края.

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