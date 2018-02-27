Свердловские коммунисты пожаловались в избирком на "команду Путина"Сегодня в 10:08
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"Прислонившуюся" к рейтингу президента.
Свердловское отделение КПРФ обнаружило в Екатеринбурге печатную продукцию с признаками нарушения правил предвыборной агитации. Коммунисты составили жалобу в региональный избирком на газету екатеринбургского предпринимателя Максима Пермякова, где он призывает горожан присоединиться к проекту Putin Team ("Команда Путина"), сообщил депутат регионального ЗакСо, глава фракции "красных" Александр Ивачев.
Газету "Команда Путина" жители Чкаловского района обнаружили в почтовых ящиках в минувшие выходные. Издание рассказывает о достижениях действующего президента и о том, как вступить в его команду. При этом на первой полосе изображен не Владимир Путин, а Максим Пермяков. По мнению Ивачева, последний решил таким образом "прислониться" к рейтингу главы государства, передает "Уралинформбюро".
Фото: Александр Ивачев, facebook.com
"Газета явно заточена на раскрутку Пермякова под выборы в городскую думу. Надеюсь, избирком и правоохранители дадут ей должную оценку", - написал на своей странице в Facebook Ивачев. Он также отметил, что материал выпущен с нарушениями законодательства, поскольку помимо самого кандидата в президенты Путина, там есть изображения других лиц, однако нет выходных данных.
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Насчёт "прислоненцов" к чужой славе-это точно. Могут у нас в стране всякие пиариться, пример взяли с шоу-биза.ответить
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