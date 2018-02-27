Глава избиркома Екатеринбурга пригрозил уральцам Западом в случае низкой явкиСегодня в 12:02
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"Надо показать, что мы патриоты".
Уральской столице стоит показать на выборах главы государству явку в 70%, заявил глава екатеринбургского избиркома Илья Захаров. По его словам, в случае низкой явки (на уровне 30-40%), "Запад будет все 6 лет говорить, что президент не легитимен, поскольку его избрали при низкой явке".
"Надо показать мировому сообществу, что мы патриоты своего государства… Порога явки на выборах президента у нас нет, но, тем не менее, лучше показать 70-процентную явку", - сказал Захаров в эфире передачи "Открытая студия. Екатеринбург" на телеканале "41-Домашний".
Он также рассказал об активной работе участковых избирательных комиссиях в Екатеринбурге, члены которой ходят по домам избирателей и уточняют, сможет ли человек прийти на выборы и, если нет, по какой причине. Захаров подчеркнул, что деятельность УИК абсолютно законна. "Это их работа, они за это и деньги будут получать. Это не агитация, это призыв к участию в голосовании", - отметил глава городского избиркома.
Стоит напомнить, что ранее глава штаба Алексея Навального Леонид Волков обвинил свердловские власти в организации конкурса среди УИК во время кампании по выборам главы государства. По его мнению, конкурс нарушает федеральный закон о гарантиях избирательных прав, запрещающих проведение различных игр, связанных с итогами выборов, передает "Уралинформбюро".
За проведение денежного конкурса для участковых избирательных комиссий заступился глава свердловского избиркома Валерий Чайников. Он заявил, что не видит "ничего страшного " в повышении эффективности работы УИК. "Что в этом плохого? Кто бы что ни говорил, задача избирательной комиссии - максимально проинформировать граждан о проходящих выборах. Мы считаем, что явка важна. Мы абсолютно никого не принуждаем, мы призываем, мы разъясняем о возможностях проголосовать", - сообщил Чайников.
Выборы президента России пройдут 18 марта. На главный пост в стране претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).
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