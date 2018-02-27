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До новых санкций США против России осталось 30 днейСегодня в 12:15

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Пообещал Мнучин.

Правительство США планирует ввести очередные антироссийские санкции в течение 30 дней. С этим заявлением в минувший понедельник выступил глава Министерства финансов США Стивен Мнучин, сообщают "Известия" со ссылкой на Bloomberg.

"Вы можете ожидать, что санкции последуют в течение следующих 30 дней. Мы исполняем все существующие санкции и вводим новые", - сказал господин Мнучин во время выступления в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

В конце января 2018 года Минфин США опубликовал "кремлевский список", в который вошли крупнейшие российские бизнесмены с состоянием от 1 миллиарда долларов, а также все высшее руководство России. Всего в списке оказались 210 человек.

Поводом для данных мер послужил законопроект о санкциях против РФ, подписанный президентом США Дональдом Трампом в августе прошлого года, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что посол США в России Джон Хантсман заявлял, что попадание фигурантов в "кремлевский список" не означает, что в отношении них будут автоматически введены санкции.

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