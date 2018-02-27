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Депутаты Верхнего Тагила отмечают избрание нового мэраСегодня в 16:54

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Вместо Сергея Калинина.

Дума Верхнего Тагила 27 февраля 2018 года избрала нового главу города. 13 из 15 присутствовавших на заседании депутатов проголосовали за своего коллегу и руководителя производственного отделения №3 Верхнетагильского района коммунальных и электрических сетей АО "Облкоммунэнерго" Василия Кириченко. Двумя голосами был поддержан второй кандидат на пост мэра экс-начальник котлотурбинного цеха Верхнетагильской ГРЭС Андрей Здоровцев.

"Василий Кириченко работает в думе второй созыв. Он знает проблемы города и пути их решения. Кириченко – коренной тагильчанин, предки которого участвовали в становлении города. Кроме того, он является грамотным специалистом с большим опытом руководящей работы. Своей деятельностью в качестве энергетика Кириченко доказал тагильчанам, что город ему не безразличен. Не спал днями, ночами, чтобы ни будни, ни выходные дни тагильчан не омрачались отсутствием электричества", - рассказала "Уралинформбюро" председатель гордумы Елена Нехай.

Инаугурация нового мэра пройдет 3 марта. До этого времени на своем посту продолжит работу действующий градоначальник Сергей Калинин. Как сообщалось ранее, по итогам 2017 года Калинин был оштрафован на 500 тысяч рублей за технические нарушения при заключении контрактов в соответствии с законом о госзакупках. Перечислить средства в бюджет он должен из собственных накоплений или с заработной платы.

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