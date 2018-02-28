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По домам екатеринбуржцев пошли организаторы выборов президентаСегодня в 14:46

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С призывами проголосовать.

Члены участковых избирательных комиссий Екатеринбурга пошли по домам и квартирам горожан. Они намереваются из первых уст рассказать избирателям о том, как можно принять участие в выборах президента РФ, которые состоятся в марте 2018 года.

Метод информирования тет-а-тет появился с подачи ЦИК. При этом, как пояснили "Уралинформбюро" в избиркоме уральской столицы, "члены комиссий не ведут агитацию за конкретных кандидатов: их цель – обеспечить свободное волеизъявление каждого горожанина".

"Прямой диалог с избирателем – важная часть работы членов комиссий. К сожалению, не все граждане активно следят за сообщениями о выборах в СМИ. Поэтому на выборах президента России усилена персональная составляющая информирования", - пояснил председатель комиссии Илья Захаров, добавив, что каждому из членов комиссий требуется лично обойти десятки жилых домов.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На пост главы государства претендуют восемь человек: Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов ("Партия Роста"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Владимир Путин (самовыдвижение).

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