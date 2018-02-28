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После скандала с портретом Грудинина в Пышме отменили конкурс политрисунковСегодня в 16:37

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Натюрморты – безопаснее.

В Пышме после вмешательства Общественной палаты Свердловской области отменили конкурс среди школьников на лучший предвыборный рисунок. Идея проведения такого мероприятия крайне неудачна, пояснили "Уралинофрмбюро" в пресс-службе ОП.

"Очевидно, что подобный конкурс не мог обойтись без рисунков с изображениями кандидатов на пост президента России. А это можно трактовать как нарушение закона "Об образовании", который запрещает политическую деятельность в школах", - пояснил руководитель рабочей группы ОП по мониторингу реализации избирательных прав граждан Владимир Винницкий.

Скандал в пышминской школе разгорелся в конце прошлой недели. Одна из учениц получила нагоняй от учительницы за то, что в рамках конкурса "Я рисую выборы, я делаю свой выбор" нарисовала портрет кандидата на пост президента России от КПРФ Павла Грудинина. По словам матери девочки, школьницу отругали за незаконную агитацию.

Этой историей в соцсетях поделился депутат свердловского ЗакСо Александр Ивачев, который также направил депутатский запрос в прокуратуру.

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