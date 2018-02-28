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Общественную палату Екатеринбурга возглавил экс-судьяСегодня в 17:13

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Владимир Разбойников.

Общественная палата Екатеринбурга V созыва в ходе своего первого заседания определила нового председателя. Руководителем структуры стал судья Свердловского облсуда в отставке Владимир Разбойников, сообщил на своей странице в Facebook член палаты Алексей Беззуб.

С назначением Разбойникова произошел небольшой казус, который тут же подметили пользователи соцсетей. По их мнению, догадаться, кто станет председателем ОП, можно было заранее – на официальном сайте все члены структуры расположены в алфавитном порядке, кроме трех. Имена Владимира Разбойникова, Олега Скворцова и Владимира Кардашина возглавляют перечень, передает "Уралинформбюро".

Екатеринбуржцы неоднозначно отнеслись к назначению Владимира Разбойникова. "Это бывший судья облсуда, с чем всех и "поздравляю", - написал в Facebook адвокат Алексей Бушмаков (орфография и пунктуация сохранены - прим.ред.).

Стоит добавить, что предыдущим составом ОП руководил Яков Спектор, который скончался в начале февраля после продолжительной болезни.

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